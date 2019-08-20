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موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:14 م
موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى الرئيس مع المنتخب

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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الثلاثاء ، لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج لأول مرة ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، حيث منحهم الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الأولى.
 
 
 
 
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الثلاثاء ، لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج لأول مرة ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد، حيث منحهم الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الأولى.
 

 
 
 
أعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكرى السودانى الفريق شمس الدين الكباشى، الثلاثاء، أن وفد قوى الحرية والتغيير سلم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادى، مضيفا أن حل المجلس العسكرى الانتقالى سيتم الإعلان عنه بعد قليل.
 

 
 
 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم فى إطار النهج الاستراتيجى لبناء الإنسان المصرى.
 

 
 
 
واصل طلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول، تسجيل رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية، التى فتحت رابط التسجيل مساء أمس الإثنين، حيث اقترب عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم لنحو 10 آلاف طالب وطالبة، حتى ظهر يوم الأحد القادم.
 

 
 
 
أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه سيتم اختيار أمين عام جديد للمجلس عقب القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس من قبل الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه رشوة، بشكل سريع.
 

 
 
 
كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية بالدولار فى الخارج سجلت رقما قياسيا جديدا خلال شهر يوليو الماضى، لتصل إلى 19 مليار دولار، مقارنة مع نحو 16 مليار دولار فى شهر يونيو - السابق له - بزيادة نسبتها 19 % .
 

 
 
 
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أزالت نحو 2.7 مليون برميل من النفط الإيراني من الأسواق العالمية نتيجة لقرار واشنطن إعادة فرض العقوبات على جميع مشتريات الخام الإيراني.
 

 
 
 
في واحدة من أقوى الضربات الأمنية الاستباقية لجهاز الأمن الوطنى ضد الكيانات الإرهابية، نجحت قوات الشرطة فى إحباط مخطط إرهابى ضخم لاستهداف البلاد والمنشآت الحيوية على أرض الفيروز ومقتل 11 إرهابيا، والتحفظ على متفجرات.
 

 
 
 
 إليسا قدمت مؤخرًا أغنية "قبل أى حد" فى إعلان إحدى شركات الاتصالات الكبرى فى مصر، والأغنية من كلمات تامر حبيب وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع ومكس وديجيتال ماسترعلى فتح الله وإنتاج شركة سينرجى، وتحقق الأغنية ردود أفعال كبيرة منذ طرحها على موقع فيس بوك ويوتيوب.
 

 
 
 
كشف النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، عن رأيه فى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" خلال حواره مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
 

 
 
 
 

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