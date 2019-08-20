مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 20/8/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى:
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:52 ص
الظهر 11:59
العصر 3:35
المغرب 6:34
العشاء 7:55
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:54 ص
الظهر 12:04
العصر 3:41
المغرب 6:39 م
العشاء 8:03 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:47
الظهر 11:55
العصر 3:32 م
المغرب 30: 6 م
العشاء 7:52 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3:45 ص
الظهر 11:47
العصر 3:20
المغرب 6:19 م
العشاء 7:38 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:57 ص
الظهر 11:53
العصر 3:22 م
المغرب 6:22 م
العشاء 7:39
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية أبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى:
مكة
الفجر 4:36 ص
الظهر 12:25
العصر 3:48 م
المغرب 6:51 م
العشاء 8:04 م
المدينة المنورة
الفجر 4:30 ص
الظهر 12:25
العصر 3:53 م
المغرب 6:56 م
العشاء 8:10 م
الرياض
الفجر 4:02 ص
الظهر 11:57
العصر 3:25 م
المغرب 6:28 م
العشاء 7:42 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
الفجر 3:38
الظهر 11:44 م
العصر 3:19
المغرب 6:19
العشاء 7:39 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبوظبى
الفجر 4:32 ص
الظهر 12:26
العصر 3:54 م
المغرب 6:54 م
العشاء 8:11 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
الفجر 4:14 ص
الظهر 12:31
العصر 4:12 م
المغرب 7:12 م
العشاء 8:38
مواقيت الصلاة بالكويت
الفجر 3:47 ص
الظهر 11:52
العصر 3:27 م
المغرب 6:25 م
العشاء 7:47 م
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