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مكتب التنسيق: إرسال كشوف الطلاب النهائية للجامعات بعد "تقليل الاغتراب"

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:58 م
مكتب التنسيق: إرسال كشوف الطلاب النهائية للجامعات بعد "تقليل الاغتراب" تنسيق الجامعات 2019
كتب وائل ربيعى

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كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، أنه سيتم إرسال الكشوف النهائية للطلاب إلى الجامعات بعد انتهاء مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب وإعلان نتيجتها من قبل الوزارة.

وأضاف عطا لـ"اليوم السابع"، أن الطالب بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب يحصل على بطاقة الترشيح النهائية لنقله إلى الكلية الجديدة إذا ما تم قبول تحويله من قبل مكتب التنسيق؛ ليتقدم بها إلى الكلية المرشح لها وإنهاء أوراق التقدم.

وأشار رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إلى أن مرحلة التقديم بالكليات المختلفة تبدأ عقب الانتهاء من تحويلات تقليل الاغتراب بالنسبة للطلاب المتقدمين بتحويلات تقليل الاغتراب والأوراق الخاصة بالتقديم تحددها الكليات المختلفة.


 

 


تنسيق 2019

التعليم العالى

مكتب التنسيق

تقليل الاغتراب

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