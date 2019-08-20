مكاتب الشهر العقارى تسجل 8 الاف و777 محررا من أبريل وحتى يونيو 2019

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت مصلحة الشهر العقارى، عن إحصائية بعدد العقود المشهرة إشهار شخصى والمحررات المقيدة بالسجل العينى، خلال الربع الثانى من عام 2019 للفترة من أبريل وحتى يوينو الماضى، والتى بلغت نحو 8 الاف و777 محررا.





وشملت الإحصائية إشهار 2430 محررا شخصى وقيد 1106 محررا على السجل العيني، خلال شهر أبريل بإجمالى 3536 محررا، وإشهار 2215 محررا شخصى وقيد 962 محررا على السجل العيني، خلال شهر مايو بإجمالى 3177 محررا، وإشهار 1262 محررا شخصى وقيد 802 محررا على السجل العيني، خلال شهر يونيو بإجمالى 2064 محررا ، وبلغ مجموع المحررات المشهرة والمقيدة خلال الشهور الثلاثة ما يقرب من 8 الاف و777 محررا.