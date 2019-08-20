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مصر للطيران تسير 27 رحلة لنقل 6300 حاج من الأراضى المقدسة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:14 ص
مصر للطيران تسير 27 رحلة لنقل 6300 حاج من الأراضى المقدسة مطار القاهرة
كتب ـ أحمد مصطفى

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تشهد مصر للطيران اليوم الثلاثاء، تسيير أكبر تشغيل لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام. حيث تسير الشركة 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة.

 

ومن المقرر أن تنقل الرحلات 6300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج بينهم رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالى، و16 رحلة من المدينة المنورة لنقل3900 حاج بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس، وتضامن الدقهلية والقليوبية الشرقية والقاهرة ودمياط والوادى الجديد، وجمعية المحاربين القدماء، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

 


مصر للطيران

عودة الحجاج

الجسر الجوى

مطار القاهرة

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