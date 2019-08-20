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مصر تشارك باجتماع المركز الإقليمى لعلوم الفضاء المنعقدة بالأردن غداً

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:51 ص
مصر تشارك باجتماع المركز الإقليمى لعلوم الفضاء المنعقدة بالأردن غداً الدكتور علاء النهرى
كتب محمود راغب

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تشارك مصر فى اجتماعات الدورة الخامسة للمركز الإقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب أسيا - الأمم المتحدة والمنعقدة فى دوله الاردن فى الفترة من 21 - 23 اغسطس2019 ، حيث يمثل القاهرة الدكتور علاء النهرى،  نائب رئيس المركز، وعضو مجلس الأمناء، ونائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد السابق.

وقال الدكتور علاء النهرى، إنه سيتم مناقشه أنشطه الفضاء والفلك فى الدول العربية الأعضاء واستكمال مناقشه إنشاء وكالة فضاء عربية وافتتاح المقر الجديد للمركز، تحت رعاية المملكة الأردنية.

وأضاف "النهرى"، أنه سوف يستعرض أنشطة مصر فى مجال علوم الفضاء ودور مصر البارز فى إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية على الأراضى المصرية،   وقد تم إنتاج أول قمر صناعى بالكامل بأيادى مصرية 100%  Cube sat، وإطلاقه منذ بضعه أسابيع والمشاركه فى تصنيع القمر العملاق Egypt sat A مع الجانب الروسى وهو أحدث قمر استراتيجى بمنطقه الشرق الأوسط.


الاستشعار عن بعد

هيئه الاستشعار عن بعد

علوم الفضاء

المركز الاقليمى لعلوم الفضاء

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