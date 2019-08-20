مسئول روسى: محادثات بوتين وماكرون قد تصبح مقدمة لحوار مع الاتحاد الأوروبى

موسكو(أ ش أ)

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جباروف أن محادثات الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والفرنسى إيمانويل ماكرون أمس الاثنين، فى باريس قد تصبح تمهيداً لإقامة حوار بين الاتحاد الأوروبى وروسيا.

وقال جباروف - فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "إن أوروبا تنضج تدريجياً لاستئناف الحوار الشامل مع روسيا، وماكرون يرغب بأن يرأس هذه العملية".

وكانت القمة الروسية الفرنسية بين بوتين وماكرون قد بحثت أمس قضية الملف النووى الإيرانى والحيلولة دون تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة فى منطقة الخليج والأوضاع فى سوريا وأوكرانيا وغيرها من القضايا الدولية والثنائية.