سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول روسى: محادثات بوتين وماكرون قد تصبح مقدمة لحوار مع الاتحاد الأوروبى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:53 م
مسئول روسى: محادثات بوتين وماكرون قد تصبح مقدمة لحوار مع الاتحاد الأوروبى بوتين
موسكو(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسى (الغرفة العليا للبرلمان) فلاديمير جباروف أن محادثات الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والفرنسى إيمانويل ماكرون أمس الاثنين، فى باريس قد تصبح تمهيداً لإقامة حوار بين الاتحاد الأوروبى وروسيا.

وقال جباروف - فى تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "إن أوروبا تنضج تدريجياً لاستئناف الحوار الشامل مع روسيا، وماكرون يرغب بأن يرأس هذه العملية".

وكانت القمة الروسية الفرنسية بين بوتين وماكرون قد بحثت أمس قضية الملف النووى الإيرانى والحيلولة دون تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة فى منطقة الخليج والأوضاع فى سوريا وأوكرانيا وغيرها من القضايا الدولية والثنائية.

 


فرنسا

روسيا

بوتين

ماكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار

البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار

مرتضى منصور: نصف بطولات الزمالك بسببي .. وجهاد جريشة ملاكي الأهلي

مرتضى منصور: نصف بطولات الزمالك بسببي .. وجهاد جريشة ملاكي الأهلي

مرتضى منصور: ممدوح عباس استولى على 984 مليون جنيه وهناخد حقنا بالقانون

مرتضى منصور: ممدوح عباس استولى على 984 مليون جنيه وهناخد حقنا بالقانون

مرتضى منصور: إعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك وميتشو رفض الأهلى

مرتضى منصور: إعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك وميتشو رفض الأهلى

مرتضى منصور : الخطيب ثقافته محدودة ومهارته فى رجليه وأنا تاريخ

مرتضى منصور : الخطيب ثقافته محدودة ومهارته فى رجليه وأنا تاريخ

سوبر كورة: الأهلى يحبط مخطط الزمالك بتمديد عقود هذا الرباعى.. أحدهم يرفض

سوبر كورة: الأهلى يحبط مخطط الزمالك بتمديد عقود هذا الرباعى.. أحدهم يرفض

عنصرية جديدة في الدوري الإنجليزي .. جماهير مانشستر يونايتد تصنع أزمة وتهاجم بوجبا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد إهدار ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون.. الأزمات تبدأ بعد خسارة الصدارة وفقدان أول نقطتين بالبريميرليج

عنصرية جديدة في الدوري الإنجليزي .. جماهير مانشستر يونايتد تصنع أزمة وتهاجم بوجبا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد إهدار ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون.. الأزمات تبدأ بعد خسارة الصدارة وفقدان أول نقطتين بالبريميرليج

فيفا يوافق على إقامة مباريات منتخب العراق بالبصرة فى تصفيات المونديال

فيفا يوافق على إقامة مباريات منتخب العراق بالبصرة فى تصفيات المونديال

بسام راضى: الرئيس يستقبل منتخب كرة اليد للناشئين الفائز بكأس العالم

بسام راضى: الرئيس يستقبل منتخب كرة اليد للناشئين الفائز بكأس العالم

مانويل جوزيه مديرا فنيا للأهلى.. وعماد النحاس مساعدا.. اختيار الضرورة

مانويل جوزيه مديرا فنيا للأهلى.. وعماد النحاس مساعدا.. اختيار الضرورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة