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متكترش البهارات فى الأكل.. اعرف أضرار الإفراط فى تناول التوابل على صحتك

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:00 م
متكترش البهارات فى الأكل.. اعرف أضرار الإفراط فى تناول التوابل على صحتك التوابل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"فلفل ، كمون، بهارات لحم، زنجبيل"، جميعها من التوابل الأساسية فى أى مطبخ، حيث تساعد على إضافة نكهات مختلفة للطعام فضلا عن ذلك تحتوى على بعض الفيتامينات التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من الأمراض، ولكن الإفراط فى تناول التوابل قد يؤثر على صحة الجسم وخصوصا الجهاز الهضمى.

ووفقا لما ذكره موقع healthyeating فإن هناك أضرار عديدة للإفراط فى تناول التوابل على صحة الجسم وهى:

التوابل
التوابل

1:الاكثار من وضع التوابل فى الطعام وخصوصا التوابل الحارة مثل الفلفل الأسود والأحمر يزيد من التهابات المعدة وتعرضها للتقرحات الشديدة، كما تسبب التهاب الأمعاء وعدم القدرة على تناول الطعام والشعور الدائم بالغثيان والقىء.

2: الاكثار فى تناول التوابل يؤثر على صحة المرأة الحامل والجنين، ويسبب التهابات شديدة فى الجسم.

3:كثرة التوابل الحارة يعرضك للإصابة بالبواسير وهى من المشاكل الصحية المزعجة التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب الألم الشديد والشعور الدائم بالتعب والارهاق.

4:تناول التوابل  بكثرة يسبب التهابات الكلى والمثانة، وقد يسبب الحصوات المزعجة وعدم القدرة على التبول.

5: الاكثار من تناول التوابل يسبب اضطرابات الجهاز الهضمى ومنها الغثيان والاسهال والمغص الشديد.


التوابل

اضرار التوابل

توابل

المعدة

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