مبادرة "100مليون صحة" تنصح بطهى اللحوم فى درجات حرارة عالية

كتب وليد عبد السلام

نصحت مبادرة 100 مليون صحة للتوعية بأسلوب الحياة الجيد بأهمية طهى اللحوم الحمراء والبيضاء فى درجة حرارة عالية جدا، وخاصة عن طريق السلق لكون ذلك يجعلها صحية بشكل أكثر.

وشددت المبادرة على عدم تناول كميات كبيرة منها لما لها من مخاطر صحية على الصحة العامة، مؤكدة أن تسوية اللحوم بشكل جيد يسهل من هضمها ويقتل البكتيريا فيها.

وطالبت مبادرة 100 مليون صحة بالحصول على اللحوم من مصادر موثوق فيها، مضيفة أن هناك رقابة كبيرة على مصادر اللحوم فى المحال، وتابعت : يجب أن يكون لدينا وعى كامل بطرق حفظ اللحوم منعا لفقدان قيمتها الغذائية .