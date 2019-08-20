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ما هى عمليات جراحة تصحيح تشوه العظم والحالات التى تستخدم فيها

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:00 ص
ما هى عمليات جراحة تصحيح تشوه العظم والحالات التى تستخدم فيها جراحات تصحيح تشوه العظام
كتبت إيناس البنا

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هناك حاجة إلى إجراء عمليات جراحية لتصحيح التشوه للتعامل مع مشاكل أصحاب القدرات الخاصة، حيث تشتد الحاجة إليها عند التعامل مع حالات الركبتين أو مفاصل القوس التى تستلزم استئصال العظم والتثبيت.

فى الحالات الأكثر تعقيدًا، ووفقا لتقرير موقع "columbiaspine"، يتم تصحيح التشوه عن طريق وضع إطارات لتصحيح العظام تدريجيا، أما الحالات الأكثر تعقيدًا ذات التشوهات المتعددة الأبعاد، يتم استخدام نظام تصحيح بـ 6 محاور بمساعدة الكمبيوتر وهى الطريقة الأكثر حداثة فى جراحات تصحيح التشوه، والتى تسمح بتصحيح دقيق وسريع.

فى بعض الأمراض العصبية تتم عمليات نقل الأوتار للتعويض عن فقدان وظيفة المفصل، على سبيل المثال فى حالات هبوط القدم بعد إصابة العصب، يتم نقل الأوتار لاستعادة حركة الكاحل وتحسين المشى للمريض. وهناك أنواع مختلفة من العمليات الجراحية لتصحيح التشوه مثل خلع العظم الطيفى للعنق، وتثبيت العمود الفقرى.

جراحة صحيح تشوه العظام
جراحة صحيح تشوه العظام

 

أنواع جراحات تصحيح التشوه

يمكن تقسيم هذه العمليات الجراحية إلى فئتين:

العمليات الجراحية التصحيحية

فى حالات تشوهات العظام مثل الركبتين تستعيد العمليات الجراحية التصحيحية التشريح الطبيعي للطرف وتمكّن المريض من استخدام الطرف، ولا يحتاج المريض عادةً إلى أى أجهزة مساعدة بعد هذه العمليات الجراحية.

الجراحات الترميمية

وتشمل هذه الإجراءات الحالات التى ليس لها علاج أساسى، على سبيل المثال فى حالات شلل الأطفال تتم العمليات الجراحية لتصحيح الانقباضات حتى يتمكن المريض من استخدام الطرف المصاب بشلل الأطفال بأفضل طريقة ممكنة.


جراحة تصحيح التشوه

شلل الاطفال

جراحات تصحيح العظام

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