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لليوم الثانى.. تأهيل الشباب حول تنمية العمل التطوعى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:00 ص
لليوم الثانى.. تأهيل الشباب حول تنمية العمل التطوعى تأهيل الشباب - صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى لليوم الثانى، معسكرا تدريبيا لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكل المحافظات، تحت شعار "قوتنا فى شبابنا" حول تنمية العمل التطوعى ومكافحة المخدرات تحت عنوان " قوتنا فى شبابنا"، فى إطار اليوم العالمى للشباب، حيث يستمر المعسكر على مدار 4 أيام بمحافظة الإسكندرية حتى يوم 22 أغسطس، وستشهد وزيرة التضامن حضور الجلسة الختامية للمعسكر يوم الخميس المقبل.

 

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت أن المعسكر يهدف إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، كما يهدف المعسكر إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث سيتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعى بالمحافظات المختلفة، وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التى تدور فى الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان، وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023، فى ظل حرص واهتمام القيادة السياسة بالشباب ودعمهم باعتبارهم مستقبل مصر وحاضره.


التضامن

صندوق الادمان

تأهيل الشباب لتنمية العمل التطوعى

تنمية الشباب فى مكافحة الادمان

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