كوريا الجنوبية: تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان قيد المراجعة

سول(أ ش أ)

قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيوند-هوا، اليوم الثلاثاء، إن حكومة سول لم تتخذ قرارها بعد حيال تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان حيث أنه لا يزال قيد المراجعة.

جاءت تصريحات كانج- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- قبيل توجهها إلى الصين لحضور اجتماع وزراء خارجية سول وبكين وطوكيو المقررعقده غدا بالعاصمة الصينية بكين.

ومن المقرر أن تنتهى الاتفاقية المعنية بين سول وطوكيو فى نوفمبر المقبل ولإلغائها يتعين على أحد الطرفين إخطار الآخر بنيته القيام بذلك قبل 90 يوما، وينتهى الموعد النهائى للإخطار يوم 24 أغسطس.

وفيما يتعلق باجتماع وزيرى خارجية سول وطوكيو، أعربت كانج عن استعدادها لنقل موقف الحكومة الكورية الجنوبية فيما يخص القضايا العالقة ومن ضمنها قيود التصدير اليابانية وغيرها، إلى الجانب الياباني.

وحول إمكانية أن يصبح اجتماعها المزمع مع نظيرها اليابانى تارو كونو نقطة تحول فى العلاقات الثنائية بين البلدين، قالت كانج إنها تعتقد بأن الوضع صعب للغاية.

وتستغرق زيارة وزيرة خارجية كوريا الجنوبية إلى الصين 3 أيام، تعقد خلالها الاجتماع الثلاثى سالف الذكر إلى جانب لقاءات ثنائية منفصلة مع كل من وزير الخارجية اليابانى ووزير الخارجية الصينى وغيرها.