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قائد عمليات الجيش الباكستانى: قواتنا مجهزة للتعامل مع أى وضع تثيره الهند

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:23 م
قائد عمليات الجيش الباكستانى: قواتنا مجهزة للتعامل مع أى وضع تثيره الهند الجيش الباكستانى ـ صورة أرشيفية
إسلام أباد(أ ش أ)

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قال قائد العمليات العسكرية فى الجيش الباكستانى الميجور جنرال نعمان زكريا إن القوات المسلحة الباكستانية مجهزة للتعامل مع أى وضع "غير معتاد" تثيره الهند.

وأضاف زكريا - فى تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الثلاثاء، أن الجنود الباكستانيين الموجودين على الحدود متأهبون وتم توجيههم للتصدى بفعالية لأى اعتداء تشنه الهند.

جاء ذلك فى إحاطة خاصة للجنة البرلمانية فى المجلس الوطنى الباكستاني.. وذكرت مصادر للصحيفة أن الميجور جنرال نعمان زكريا ووزارة الخارجية الباكستانية أطلعا اللجنة البرلمانية على الوضع فى إقليم كشمير - المتنازع عليه - إلى جانب إحاطتها بانتهاكات القوات الهندية لاتفاق وقف إطلاق النار على خط المراقبة الذى يفصل بين شطرى كشمير.

من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى - عقب اختتام الجلسة - إن إسلام أباد تتواصل مع دول مختلفة لإطلاعهم على الوضع فى إقليم كشمير.

 


الجيش الباكستانى

الهند

كشمير

ازمه كشمير

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