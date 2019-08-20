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قائد القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي يلتقى رئيس المجموعة لتقديم خليفته

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:03 م
قائد القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي يلتقى رئيس المجموعة لتقديم خليفته الفريق حنانه ولد سيدي
أ ش أ

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قدم الفريق حنانه ولد سيدي القائد السابق للقوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي وزير الدفاع الموريتاني الجديد، اليوم الثلاثاء، خليفته في قيادة القوة العميد أومارو ناماتا غازاما من النيجر، إلى روش مارك كابوري رئيس بوركينافاسو الرئيس الحالي لمجموعة الخمس للساحل.

وذكرت صحيفة "الصحراء" الموريتانية على موقعها الإلكتروني أن الفريق حنانه قدم - خلال اللقاء - حصيلة عمله في قيادة القوة العسكرية المشتركة بين دول الساحل الخمس.

وقال وزير الدفاع الموريتاني الجديد - وفقا للصحيفة - "في نهاية مهمتي على مستوى القوة المشتركة للساحل أتيت لتوديع رئيس بوركينافاسو ولأقدم له خليفتي القائد الجديد للقوة العميد أومارو ناماتا جازاما".

وأضاف أنه تم إنشاء سلسلة قصيرة من القيادة في القوة المشتركة ووضع نظام قوي لها، إضافة إلى وجود القوات في المناطق الحساسة وتعزيز الروابط بين القوة والسكان ووجود نظام استخبارات فعال.

وتابع: "لقد تم التخطيط الفصلي بالفعل وسيصدر القائد القادم تعليماته باستمرار أعمال التخطيط حتى يتم تنفيذ عمليات هذا الربع من العام كما هو مخطط لها".

من جانبه، هنأ الرئيس البوركينابي الفريق حنانه على توليه منصب وزير الدفاع، كما تناول الجانبان خلال اللقاء المشاكل التي لا تزال تعاني منها القوة المشتركة والتي يجب إيجاد حلول عاجلة لها.


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