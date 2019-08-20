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فيديو معلوماتى..10 علاجات طبيعية لقرحة المعدة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:18 ص
فيديو معلوماتى..10 علاجات طبيعية لقرحة المعدة قرحة المعدة
كتب ـ بيتر إبراهيم

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تتطور قرحة المعدة فى أجزاء كثيرة من الجسم، بما فى ذلك بطانة المعدة، لكن يمكن لبعض العلاجات المنزلية الطبيعية تخفيف الألم والأعراض الأخرى المرتبطة بها.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، سوف نقدم لكم أسباب القرحة و10 علاجات طبيعية لها، وتشمل:

أسباب القرحة
 

•      عدوى ببكتيريا هيليكوباكتر بيلورى  pylori . H

•      الاستخدام طويل المدى للمسكنات مثل الأسبرين

•      الإجهاد أو الطعام الحار

 

علاج القرحة
 

1ـ الزبادى يساعد على استعادة التوازن للبكتيريا فى الجهاز الهضمى.

2ـ الزنجبيل يساعد فى علاج قرحة المعدة الناتجة عن بكتيريا الملوية البوابية.

3ـ الفواكه الملونة تحتوى على مادة الفلافونويد التى تحمى بطانة المعدة من القرح.

4ـ الموز غير الناضج يساعد فى علاج القرحة الهضمية.

5ـ العسل له خصائص مضادة للميكروبات التى قد تكون مفيدة عند علاج القرحة.

6ـ الكركم يحتوى على مضادات للالتهابات والأكسدة تمنع قرحة المعدة.

7ـ البابونج يحتوى على خصائص مضادة للقرحة.

8ـ الثوم يساعد فى منع تطورها وتسريع عملية الشفاء.

9ـ العرقسوس يساعد فى علاجها ومنعها.

10ـ الصبار يساعد فى علاج قرح المعدة.

 


المعدة

قرحة المعدة

اسباب قرحة المعدة

علاج قرحة المعدة

الصحة

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