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فيديو.. مجموعات قتالية تقتحم بؤر إجرامية بأسوان وتضبط جرينوف وأر بى جى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:43 م
فيديو.. مجموعات قتالية تقتحم بؤر إجرامية بأسوان وتضبط جرينوف وأر بى جى حملات امنية مكبرة
كتب محمود عبد الراضي

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مدرعات ومجموعات قتالية، اقتحمت عدد من البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن أسوان لملاحقة الخارجين عن القانون.
 
 
ونجحت في إستهداف عدد من المناطق بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، والتى تعد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة جنوب الصعيد.
 
وتمكنت من ضبط رشاشين جرينوف ، وماسورتين غيار أمامى ، و500  طلقة نارية ، وشريطين لذات السلاح  وقذائف اربى جى.
 

سلاح

حملات امنية

خارجين عن القانون

اخبار الحوادث

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