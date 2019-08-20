فيديو.. مجموعات قتالية تقتحم بؤر إجرامية بأسوان وتضبط جرينوف وأر بى جى

كتب محمود عبد الراضي

مدرعات ومجموعات قتالية، اقتحمت عدد من البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن أسوان لملاحقة الخارجين عن القانون.

ونجحت في إستهداف عدد من المناطق بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، والتى تعد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة جنوب الصعيد.

وتمكنت من ضبط رشاشين جرينوف ، وماسورتين غيار أمامى ، و500 طلقة نارية ، وشريطين لذات السلاح وقذائف اربى جى.