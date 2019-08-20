الرئيسية حوادث فيديو.. مجموعات قتالية تقتحم بؤر إجرامية بأسوان وتضبط جرينوف وأر بى جى الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:43 م حملات امنية مكبرة كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء مدرعات ومجموعات قتالية، اقتحمت عدد من البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن أسوان لملاحقة الخارجين عن القانون. ونجحت في إستهداف عدد من المناطق بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، والتى تعد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة جنوب الصعيد. وتمكنت من ضبط رشاشين جرينوف ، وماسورتين غيار أمامى ، و500 طلقة نارية ، وشريطين لذات السلاح وقذائف اربى جى. سلاح حملات امنية خارجين عن القانون اخبار الحوادث مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ضبط أسلحة آلية وخرطوش وجرينوف فى حملات أمنية بأسوان والقليوبية الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:14 م ضبط 8 عناصر خطرة فى حملة أمنية بمركز المنزلة دقهلية بحوزتهم أسلحة نارية الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:13 م ضبط تاجرين وحوزتهما نصف كيلو مواد مخدرة فى حملة أمنية بأسيوط الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:06 م ضبط 242 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 78 ألف حكم قضائى بحملات أمنية بالمحافظات الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:05 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع" تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR" احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش المزيد من Trending Plus
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