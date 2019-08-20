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فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجزار فى ثياب ملطخة بالدماء

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:33 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجزار فى ثياب ملطخة بالدماء حكم صلاة الجزار بالملابس التى بها دماء
كتب على عبد الرحمن

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أجرت دار الإفتاء المصرية، بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين حول المسائل الفقهية، ومن بين الأسئلة التى وردت للصفحة خلال البث المباشر سؤال أحد المتابعين حول حكم صلاة الجزار بالملابس التى بها دماء.

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الدكتور على فخر،  مدير إدارة الحساب الشرعى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذى أكد أنه إذا كانت الدماء على ثياب الجزار كثيرة من الأفضل أن يغير ثيابه، أما إذا كانت الدماء قليلة جدا فمن الممكن أن يصلى بها".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء:"وننصح من يعملون فى هذه المهنة أن يكون لديه ثياب نظيفة يخصصها للصلاة، حتى إذا حضر وقت الصلاة يغير ثيابه التى يعمل بها ويرتدى ثوبا نظيفا لأداء الصلاة".

 

 

 


دار الافتاء

حكم صلاة الجزار بالدماء

صلاة الجزار فى جلباب بالدماء

صلاه الجزار

الافتاء

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