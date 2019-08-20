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فيديو.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الوصية الواجبة والميراث

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:41 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الوصية الواجبة والميراث الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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بثت دار الإفتاء المصرية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على سؤال أحد متابعيها حول الوصية الواجبة وما الفرق بينها وبين الميراث.

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الميراث أنصبة معلومة تجب فى التركة، ولكن الوصية الواجبة هى استحقاق فى التركة وهى واجبة لأنها تجب فى التركة قبل تقسيم الميراث، ولم يكن المتوفى قد أوصى لأولاده بشئ ولا أعطاهم شيئا بغير عوضا حال حياته فتسوفى هذه الوصية من التركة ثم الباقى يكون هو الميراث".


دار الافتاء

الافتاء

الفرق بين الوصية الواجبة والميراث

الوصية الواجبة

الميراث

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