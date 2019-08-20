فيديو خطير يكشف كيف فقد شباب الإخوان الثقة فى عواجيز الجماعة الإرهابية؟

أعدت مؤسسة ماعت، تقرير بالفيديو يكشف عن حجم الانشقاقات والخلافات التى تشهدها جماعة الإخوان فى الوقت الحالى، وكيف فقد شباب الجماعة الثقة فى قياداتهم الهاربة خارج البلاد، وخاصة بعد الأزمات الداخلية التى تشهدها الإخوان فى الوقت الحالى.

ويكشف الفيديو، عن ما تقوم به الجماعة وقياداتها بالضحك على الشباب والتغرير بهم من أجل مصالحها، وتنفيذ العمليات الإرهابية لتخريب الدولة، كما يكشف عن حدة الخلاف بين شباب الجماعة الإرهابية وقياداتهم فى الخارج، على خلفية اتهامات السرقة والنهب الأخيرة.