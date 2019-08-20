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عناصر من القوات المسلحة تغادر للمشاركة بتدريب "حماة الصداقة - 4" بروسيا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:11 ص
عناصر من القوات المسلحة تغادر للمشاركة بتدريب "حماة الصداقة - 4" بروسيا عناصر من القوات المسلحة تغادر للمشاركة فى التدريب المصرى الروسى البيلاروسى
كتب ــ زكى القاضى

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غادرت عناصر من القوات المسلحة للمشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة - 4" والذى تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية وذلك بجمهورية روسيا الاتحادية  خلال المدة من 19 – 29 أغسطس الجارى.

وأتمت القوات المصرية المشاركة فى التدريب  كامل الاستعداد والجاهزية لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، ولتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعى خلال مراحل التدريب والتى تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة فى التدريب.

يأتى التدريب "حماة الصداقة - 4" فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف التخصصات، والتى تساهم فى تعزيز أوجه التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات وفقاً لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة.

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تدريبات مشتركة

القوات المسلحة

الجيش المصرى

التعاون العسكرى

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