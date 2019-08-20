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عرض سجائر مجهولة المصدر ضبطت بمخزن فى إمبابة على المعمل المختص لفحصها

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:36 م
عرض سجائر مجهولة المصدر ضبطت بمخزن فى إمبابة على المعمل المختص لفحصها سجائر - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بعرض كمية من السجائر مجهولة المصدر، على المعمل المختص لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه للنيابة لاستكمال التحقيقات، بعد ضبطها مع مالك مخزن غير مرخص، لتجارة السجائر بإمبابة.
 
 
توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى حيازة صاحب مخزن بدون ترخيص، بإمبابة، كمية من السجائر مجهولة المصدر. 
 
 
بإعداد كمين للمتهم، تم ضبطه، وبحوزته 57050 عبوة سجائر مدون عليها أسماء علامات تجارية مختلفة، بدون مستندات تدل على مصدرها. 
 
 
اعترف المتهم بتجميعها لبيعها بأسعار السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

سجائر مجهولة

سعر السجائر

غش تجارى

علامة تجارية

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