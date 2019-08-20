طهران: الولايات المتحدة ستتفكك إن ألغت روسيا والصين تعاملهما بالدولار

وكالات

أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، أن تفكك الولايات المتحدة سيتسارع إذا ما ألغت روسيا والصين تعاملهما بالدولار ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وفي كلمة ألقاها بمدينة قم، قال بوردستان: "الولايات المتحدة بديونها البالغة اليوم 22 تريليون دولار تعد الدولة الأكثر مديونية في العالم، ولكن هذا الأمر لا يظهر، نظرا لأن الدولار يستخدم كأساس في المعاملات النقدية".

وأضاف أنه لو جرى تنفيذ مشروع إلغاء الدولار من المعاملات بين روسيا والصين فحينها سنسمع صوت تحطم عظام واشنطن.