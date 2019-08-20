طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الأحياء والتفاضل والجغرافيا

كتب محمود طه حسين

يواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان الدور الثانى لليوم الرابع على التوالى، حيث يؤدى اليوم، الثلاثاء 20 أغسطس الجارى، الطلاب فى شعبة العلمى علوم الامتحان فى مادة الأحياء بإجمالى 5095 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب شعبة العلمى رياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالى 3558 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب شعبة الأدبى الامتحان فى مادة الجغرافيا بإجمالى 3907 طلاب وطالبات.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالى عدد 1 طالب، وفى مادة علم الاجتماع بإجمالى عدد 1 طالب.

وانطلقت السبت 17 أغسطس الحالى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالى الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثانى 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات.