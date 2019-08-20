ضبط 10 طن لحوم فاسدة.. وحملات بأماكن عرض وبيع المنتجات الحيوانية

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه خلال شهر يوليو الماضى تم ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت (10,519) كجم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى أو للذبح خارج المجازر، وقد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم ( 192) محضر.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن الهيئة تنفذ سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالحفاظ على صحة المواطن من خلال الدور الرقابى الهام للهيئة على اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وسعيا نحو توفير غذاء صحى وآمن، ومع ارتفاع معدل الاستهلاك للحوم والدواجن تقوم الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة فى إدارة التفتيش على اللحوم بحملات مشتركة مع الجهات المعنية مع الصحة والتموين فى التفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزى.

وأضاف عبد الحكم ، أن" الهيئة" تتابع الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيوانى خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والعمل على الحد من الذبح خارج المجازر، حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.