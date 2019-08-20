ضبط عاطلين لاستدراجهما عاملا عبر مواقع التواصل وسرقته فى المطرية

كتب ـ عبد الرحمن سيد

تمكنت رجال المباحث بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط عاطلين لقيامهما باستدراج عامل وسرقة بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة.

نجح ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط (عاطلين) لقيامهما باستدراج "عامل" ، عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى، والاستيلاء على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى كرهاً عنه تحت تهديد سلاح نارى، وبحوزتهما (الهاتف المحمول، المبلغ المالى المستولى عليهما، وكذا طبنجة صوت المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.