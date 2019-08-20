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ضبط أسلحة آلية وخرطوش وجرينوف فى حملات أمنية بأسوان والقليوبية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:14 م
ضبط أسلحة آلية وخرطوش وجرينوف فى حملات أمنية بأسوان والقليوبية سلاح-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة، لطب كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون، بنطاق مديريتي أمن أسوان والدقهلية، ما أسفر عن ضبط أسلحة آلية وجرينوف وعدد من العناصر الإجرامية.
 
 
ففى إطار تتبع العناصر الإجرامية على مستوى الجهورية قام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريتى أمن أسوان والدقهلية، وبالإشتراك مع قوات الأمن المركزى بحملات أمنية مكبرة.
 
 
ففى أسوان تم استهداف عدد من الأماكن بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، بحملة مكبرة، أسفرت عن ضبط 2 رشاش جرينوف، و2 ماسورة غيار أمامى، و500 طلقة نارية متنوعة، وسلاحين  أر بى جى، و4 قذائف لذات السلاح، و9 عبوات دافعة، و3 بنادق آلية، 29 خزينة، وبندقية "أف ان"، و 7 خزن لذات السلاح، و5 أسلحة خرطوش، وتنفيذ 12 حكم قضائى، وضبط 8 سيارات و4 دراجات نارية مخالفة وبدون لوحات، وإزالة منزل وعشة صادر لهما قرارات إزالة.
 
 
وفى الدقهلية أسفرت الجهود عن ضبط 8 عناصر إجرامية وبحوزتهم 8 أسلحة متنوعة، و10 طلقات متنوعة.

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