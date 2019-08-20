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تحت رعاية وزارة الإنتاج الحربي..

صور.. جامعة المستقبل تفوز بالمركز الثالث في مسابقة تطبيقات الروبوت في الصناعة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:10 م
صور.. جامعة المستقبل تفوز بالمركز الثالث في مسابقة تطبيقات الروبوت في الصناعة مسابقة تطبيقات الروبوت في الصناعة

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فاز طلاب  جامعة المستقبل بالمركز الثالث للمسابقة الوطنية الأولى لتطبيقات الروبوت في الصناعة، والتي أٌقيمت برعاية وزارة الإنتاج الحربي، لخدمة وتطوير قطاعي التعليم والتكنولوجيا في مصر.

وأعرب  الدكتور عبادة سرحان ،رئيس جامعة المستقبل، عن فخره بطلاب الجامعة الذين استطاعوا تحقيق الفوز باسم الجامعة لأول مرة، مؤكدًا أن مشاركتها في تلك المسابقة هي إحدى خطواتها نحو  تنمية كافة مهارات الطلاب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المصري.

 وأكد سرحان أن النظام التعليمي في جامعة المستقبل يهدف إلي تحرير فكر الطلاب للإستكشاف والإبداع والتحدي والقيادة. وأضاف أن الجامعة تسعى إلى دعم تطوير التكنولوجيا في مصر لتتماشى مع الثورة الصناعية الحديثة التي تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

قامت المسابقة على فكرة تصميم وبناء روبوتات (الإنسان الآلي) وبرمجتها لخدمة الصناعة، واستعراض فرق الجامعات المصرية المختلفة لأفضل التصميمات الخاصة بهم في منافسات المسابقة، وقد انتهت المسابقة بفوز أحد فريقي جامعة المستقبل من طلاب الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية بالمركز الثالث محققا نجاحًا وفخرًا كبيرًا لجامعة المستقبل.

مسابقة تطبيقات الروبوت في الصناعة (1)
 
مسابقة تطبيقات الروبوت في الصناعة (2)
 
مسابقة تطبيقات الروبوت في الصناعة (3)
 
مسابقة تطبيقات الروبوت في الصناعة (4)
 

 

 

 

 

 


جامعة المستقبل

المسابقة الوطنية

تطبيقات الروبوت

اخبار الجامعات

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