سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. توافد الجماهير على مطار القاهرة لاستقبال بعثة منتخب اليد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:46 ص
صور.. توافد الجماهير على مطار القاهرة لاستقبال بعثة منتخب اليد توافد الجماهير على مطار القاهرة
كتب: أحمد مصطفى - محمود عبد الغنى - مصطفى يحيى - محمد ابراهيم - تصوير: السعودى محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، توافد عدد من الجماهير  لاستقبال بعثة منتخب الشباب لكرة اليد، بعد حصولهم على كأس العالم للشباب في مقدونيا.  

ورفع المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عاما بقيادة مجدي أبو المجد، المدير الفني، كأس العالم، بعدما توج بمونديال الناشئين في البطولة التي أقيمت بمقدونيا.

 ويعد منتخب مصر أول فريق غير أوروبي يتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين، وحصد المنتخب الوطني لقب البطولة بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة (32-28)، في مباراة شهدت سيطرة من جانب لاعبينا دفاعيا وهجوميا.

 

توافد الجماهير على مطار القاهرة (1)
 
توافد الجماهير على مطار القاهرة (2)
 
توافد الجماهير على مطار القاهرة (3)
 
توافد الجماهير على مطار القاهرة (4)
 
توافد الجماهير على مطار القاهرة (5)
 
توافد الجماهير على مطار القاهرة (6)
 
توافد الجماهير على مطار القاهرة (7)
 
توافد الجماهير على مطار القاهرة (8)

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

كرة اليد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شُيد على الطراز الأوربى.. "البنقلو" من هنا كان يدير الانجليز مناجم الذهب

شُيد على الطراز الأوربى.. "البنقلو" من هنا كان يدير الانجليز مناجم الذهب

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات "تعويضات النوبة" بلجان أسوان

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات "تعويضات النوبة" بلجان أسوان

أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة