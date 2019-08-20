صور.. توافد الجماهير على مطار القاهرة لاستقبال بعثة منتخب اليد

كتب: أحمد مصطفى - محمود عبد الغنى - مصطفى يحيى - محمد ابراهيم - تصوير: السعودى محمود

شهد مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، توافد عدد من الجماهير لاستقبال بعثة منتخب الشباب لكرة اليد، بعد حصولهم على كأس العالم للشباب في مقدونيا.

ورفع المنتخب الوطني لكرة اليد تحت 19 عاما بقيادة مجدي أبو المجد، المدير الفني، كأس العالم، بعدما توج بمونديال الناشئين في البطولة التي أقيمت بمقدونيا.

ويعد منتخب مصر أول فريق غير أوروبي يتوج ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين، وحصد المنتخب الوطني لقب البطولة بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية بنتيجة (32-28)، في مباراة شهدت سيطرة من جانب لاعبينا دفاعيا وهجوميا.