صحة الجيزة تناقش التجهيز والإعداد لملف التأمين الصحى الشامل

كتب سيد الخلفاوى

عقدت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، الاجتماع الشهرى للإدارات الصحية مع الإدارات الفنية بالمديرية بحضور الدكتورة فايزه سليمان، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومديرى الإدارات الفنية ومديرى الإدارات الصحية.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات أهمها

1. أهمية دور الرائدات الفعال فى نشر الوعى والتثقيف الصحى .

2. الإعداد لمبادرة صحة المرأة.

3. مناقشه الاستعدادات لبداية العمل بمبادرة الرئيس للسمعيات لحديثى الولادة .

4. مسح لفيروس سى لطلبة الجامعات مع بداية العام الدراسى .

5. الإعداد للخطه السنويه للعام الدراسى الجديد للفحص الشامل والتطعيمات الخاصة بإدارة السن المدرسى ومناقشة الاستعدادات لبدايه العام الدراسى.

6. تجهيز 13 عياده للشباب والمراهقين كمرحلة اولى بوحدات ومراكز طب الأسرة .

7. تكليف مسئول عز التخطيط بكل إدارة صحية والتنوية عن أهمية استحداث ملف عن الوحدات والمنشات وكل مايخصها من تاريخ إنشاء وحالة المنشأة.

8. أهمية الملف العائلى استعدادا للتأمين الصحى الشامل .

9. التوصيه بتفعيل نشاط عيادات الاسنان وما يستلزم ذلك من صيانة الأجهزة و توفير مستلزمات العيادات.

10. التوصية بالتواصل بارقام طوارىء الجيزة لإسعاف حالات لدغ العقرب والثعبان بالرقم الساخن 123، وبالرقم الساخن 137 لإعداد مكان لاستقبال الحالة فى المستشفيات.