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شرطة التموين تضبط 315 طن دقيق وسكر مجهول المصدر بالمحافظات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:12 م
شرطة التموين تضبط 315 طن دقيق وسكر مجهول المصدر بالمحافظات دقيق- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

 

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط (803) قضية تموينية متنوعة، ومنها ضبط" 115,327 طن دقيق، (252472 عبوة جائر ومعسل، 172800 فتلر سجائر، 694 قطعة "غيار أجهزة كهربائية وأدوات صحية، 200 طن سكر، 720 عبوة زيت طعام،472 كيلو جرام لحوم، 65 كيلو جرام أسماك، 30 عبوة تونة" وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.


العش التجارى

مباحث التموين

وزارة الداخلية

حملات تموينية

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