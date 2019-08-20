سول تجدد التزامها ببناء اقتصاد سلمى فى شبه الجزيرة الكورية

سول (أ ش أ)

جدد وزير الوحدة الكورى الجنوبى، كيم يون-تشول اليوم الثلاثاء، تأكيده أهمية بناء "اقتصاد سلمى" من خلال التعاون مع كوريا الشمالية، وذلك على الرغم رفض بيونج يانج لهذه الفكرة، معتبرة إياها فكرة "مثيرة للسخرية".

وقال كيم - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "يجب أن نفتتح عصر الاقتصاد السلمى فى شبه الجزيرة الكورية حيث يوطد السلام قواعد التنمية الاقتصادية، والذى بدوره سيعزز التنمية الاقتصادية".

وأضاف : أن تحقيق مثل هذا المستقبل لا يأتى عن طريق الحظ، وبعد التعرض لهذا القدر من المواجهات وانعدام الثقة كما كان الحال لفترة طويلة بين سول وبيونج يانج، تحتاج الكوريتان إلى استعادة الثقة عقب خوض عملية صعبة للغاية.

وكان الرئيس الكورى الجنوبي، مون جيه-إن، قد طرح رؤية "الاقتصاد السلمي" مطلع الشهر الجارى، كسبيل لبناء دولة قوية وسط نشوب صراع تجارى مع اليابان، وجدد مون التزامه بالرؤية الأسبوع الماضى خلال خطابه أثناء الاحتفال بيوم التحرير الوطني.

غير أن كوريا الشمالية رفضت هذه الفكرة على الفور وانتقدت سول لتحدثها عن السلام والتعاون بينما تجرى تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

يذكر أن كوريا الجنوبية كانت تدفع باتجاه توسيع التعاون عبر الحدود مع الشطر الشمالى على أمل تعزيز مناخ سلمى وتسريع وتيرة محادثات نزع السلاح النووى بين بيونج يانج وواشنطن.