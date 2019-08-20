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سنه أولى بابا.. جهز نفسك للتعامل مع الشريك الجديد فى المنزل

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:00 ص
سنه أولى بابا.. جهز نفسك للتعامل مع الشريك الجديد فى المنزل سنة أولى بابا أرشيفية
كتبت هند عادل

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الشعور بكونك أصبحت أبا لأول مرة تحمل الكثير من المشاعر من الارتباك، ويمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لعواطف الأبوة وتحدياتها لتتمتع بأبوة بدون ضغوط نفسية قد تصل بك إلى الاكتئاب.

ووفقا لموقع " mayoclinic"هناك عدة خطوات يجب اتباعها للاستعداد لحياة الأبوة لأول مرة والاستمتاع بها

وهى :

ـ يجب عليك أخد أجازة من العمل عند ولادة الطفل فقد يكون من الصعب مواكبة جدول مواعيد العمل المعتاد مع إيجاد الوقت لقضائه مع المولود الجديد.

ـ يحتاج حديثو الولادة إلى رعاية مستمرة فإلى جانب الرضاعة، وتغيير الحفاضات ونوبات البكاء، يجب أن يجد الوالدان وقتا للقيام بالأعمال المنزلية والأنشطة الأخرى قد يكون ذلك مرهقًا للوالدين الجدد اللذين اعتادوا على نمط حياة أكثر استقلالية.

سنه اولى بابا

ـ اضطراب في النوم، حيث  يتحدى حديثو الولادة قدرة آبائهم في الحصول على النوم الليلي المناسب.

ـ الضغوط المالية، من الممكن أن تزيد تكلفة ولادة الطفل ورعايته الصحية والحفاضات وتغيير ملابسه واللوازم الأخرى. .


اب لأول مره

ولاده طفل جديد

تربيه الابناء

اكتئاب الزوج

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