سقوط عاطل تخصص فى سرقة جنوط السيارات بالتجمع الخامس

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط عاطل لسرقته جنوط السيارات بالتجمع الخامس، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط عاطل المطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى "تبديد")، لارتكابه واقعة سرقة (2 "جنط" من سيارة "ملاكى" أثناء توقفها بدائرة القسم)، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته (مفتاح - كوريك).

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الفك"، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبمناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلة "حسن النية".

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.