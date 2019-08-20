سقوط تاجر فاكهة بتهمة النصب على المواطنين فى 3 مليون جنيه بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت مباحث مكافحة الاموال العامة بالمنوفية، برئاسة العقيد محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية، تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، وبقيادة العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، من القبض على تاجر قام بالنصب على التجار بحوالى 3 مليون جنيه ثمن محصول الفاكهة.

تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بالقبض على " قدرى.م.ع " تاجر ومقيم الباجور، وتعددت البلاغات، من التجار بالنصب عليهم عنهم 3 فى ثمن محصول فاكهة، حيث جاءت مجمل المبالغ المتحصل عليها حولى 3 مليون جنيه.

بمواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل محضر 14609جنح الباجور لسنة 2019، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.