سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 09:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

سقوط تاجر فاكهة بتهمة النصب على المواطنين فى 3 مليون جنيه بالمنوفية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 07:28 ص
سقوط تاجر فاكهة بتهمة النصب على المواطنين فى 3 مليون جنيه بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت مباحث مكافحة الاموال العامة بالمنوفية، برئاسة العقيد محمد شوقى كوينة رئيس مباحث الأموال العامة بالمنوفية، تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، وبقيادة العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، من القبض على تاجر قام بالنصب على التجار بحوالى 3 مليون جنيه ثمن محصول الفاكهة.

تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد بالقبض على " قدرى.م.ع " تاجر ومقيم الباجور، وتعددت البلاغات، من التجار بالنصب عليهم عنهم 3 فى ثمن محصول فاكهة، حيث جاءت مجمل المبالغ  المتحصل عليها حولى 3 مليون جنيه.

بمواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل محضر 14609جنح الباجور لسنة 2019، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.

 

 

 


أمن المنوفية

مباحث الاموال العامة

نصب

الباجور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتزال إليسا.. تعرف على أحدث رسائلها للجمهور.. وهل تعود للغناء مرة أخرى؟

اعتزال إليسا.. تعرف على أحدث رسائلها للجمهور.. وهل تعود للغناء مرة أخرى؟

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الآتونى بالمنيا ثالث أكبر المتاحف المصرية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الآتونى بالمنيا ثالث أكبر المتاحف المصرية

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق أول قمر صناعى فلبينى فى المدار

فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. إطلاق أول قمر صناعى فلبينى فى المدار

ميتشو يقود تدريبات الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة ديكاداها

ميتشو يقود تدريبات الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة ديكاداها

فيديو.. تعرف على بطولة "غطس الموت" لمحبى المغامرة

فيديو.. تعرف على بطولة "غطس الموت" لمحبى المغامرة

هل تبتسم أسعار الفائدة للقطاع الخاص فى اجتماع الخميس المقبل؟

هل تبتسم أسعار الفائدة للقطاع الخاص فى اجتماع الخميس المقبل؟

مليار و435 مليون دولار إيرادات فيلم The Lion King

مليار و435 مليون دولار إيرادات فيلم The Lion King

صور.. صناعة غزل السجاد اليدوى مهنة مهددة بالإندثار فى الغربية

صور.. صناعة غزل السجاد اليدوى مهنة مهددة بالإندثار فى الغربية

"إزاى تستثمر شهادات قناة السويس؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تستثمر شهادات قناة السويس؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

شُيد على الطراز الأوربى.. "البنقلو" من هنا كان يدير الانجليز مناجم الذهب

شُيد على الطراز الأوربى.. "البنقلو" من هنا كان يدير الانجليز مناجم الذهب

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات "تعويضات النوبة" بلجان أسوان

اليوم.. آخر موعد لتلقى طلبات "تعويضات النوبة" بلجان أسوان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة