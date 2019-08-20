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روسيا لمنظمة مراقبة نووية: حادث التجربة الصاروخية لا يخصكم

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:04 م
روسيا لمنظمة مراقبة نووية: حادث التجربة الصاروخية لا يخصكم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
(رويترز)

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قالت روسيا اليوم الثلاثاء لمنظمة دولية تأسست للتحقق من حظر التجارب النووية، إن حادثا وقع أثناء تجربة عسكرية فى شمال روسيا هذا الشهر أمر لا يخصها وإن تقديم بيانات الإشعاع مسألة طوعية تماما.

كانت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومقرها فيينا، قد قالت أمس الاثنين، إن الاتصال انقطع بموقعى المراقبة الروسيين الأقرب إلى مكان الانفجار الغامض بعد أيام من الحادث وبعد ذلك بوقت قصير انقطع الاتصال عن موقعين آخرين مما أجج شكوكا بأن روسيا تلاعبت بالمواقع.

وأقرت وكالة روساتوم النووية الحكومية، فى روسيا بمقتل عاملين فى المجال النووى فى الانفجار الذى وقع يوم الثامن من أغسطس أثناء اختبار محرك صاروخى قرب البحر الأبيض فى أقصى شمال روسيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية قوله إن تسليم بيانات من محطات الإشعاع إلى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة طوعية وإن حادث الثامن من أغسطس أمر لا يخص المنظمة بأية حال.

 

 
 

 


روسيا

تجربة صاروخية

اشعاع

انفجار نووى

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