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راجعين المدرسة تاني ..ساعدي طفلك علي قضاء أول يوم دراسي بدون توتر

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:00 م
راجعين المدرسة تاني ..ساعدي طفلك علي قضاء أول يوم دراسي بدون توتر أول يوم دراسة - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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مع عودة المدارس..يشعر الأطفال بالقلق والتوتر خاصة فى أول يوم دراسى، حيث يشعرون بالضغط النفسى من التغييرات التى قد تحدث مثل: أصدقائه فى الفصل والمدرسين وهل العام الدراسى سيكون سهلاً أم سيواجه بعض الصعوبات، وهو ما يسبب الشعور بالتوتر والقلق فى أول أيام الدراسة، فى هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح لمساعدة طفلك للتغلب على توتر أول يوم دراسى، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكى.

نصائح لمساعدة طفلك للتغلب على توتر أول يوم دراسى
 

العودة للمدارس
العودة للمدارس

ممارسة روتين الصباح

اتبع روتين يومى فى الصباح لمساعدة طفلك على الاعتياد على الذهاب للمدرسة والتغلب على التوتر، ساعد الأطفال الصغار في الإعداد من خلال إعداد الملابس في الليلة السابقة وتأكد من ضبط المنبه بشكل صحيح، وحدد موعداً ثابتاً للاستيقاظ .

تجول في المدرسة مع طفلك

إذا كان طفلك قلقًا من بدء عام دراسي جديد، فيمكنك أن تقوم بزيارة مع طفلك للمدرسة قبل أيام من الدراسة،  وذلك حتى يعتاد عليها، وقم بزيارة الفصل الذي سيكون به وقم بتعريفه بالأماكن المختلفة فى المدرسة.

تشجيع التواصل الجيد

تواصل مع طفلك جيداً، وعندما يتحدث معك أترك هاتفك بعيداً عنك، وهذا يساعدك على منح الأطفال الاهتمام الكامل لك، أو قم بالتحدث مع طفلك أثناء قيادة السيارة أو فى الطريق إلى المدرسة واجعلها عادة يومية لاستخلاص المعلومات، اسأل طفلك عن يومه الدراسى وكيف مر وماذا فعل .

توخى الحذر عند الطفل المصاب بالقلق أو الاكتئاب

هناك فرق بين طفل يعاني من توتر في اليوم الأول للدراسة وطفل أخر مصاب بالقلق أو الاكتئاب، إذا كان طفلك يعاني من هذه المشاكل النفسية أخبرى مدرسته، حتى يتعاملوا معه بشكل جيد، خاصة إذا أصيب بنوبات ذعر.

النوم والنظام الغذائي الصحى

تأكد من حصول أطفالك على قسط كافٍ من النوم عندما يعودون إلى المدرسة، خاصة إذا كنت تتساهل في وقت النوم خلال فصل الصيف، ويحتاج معظم الأطفال إلى ما بين 6 إلى 9 ساعات ونصف من النوم كل ليلة.


طرق التغلب على توتر اول يوم مدرسة

توتر اول يوم دراسى

اول يوم دراسة

العام الدراسى الجديد

توتر الدراسة

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