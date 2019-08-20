رئيس قطاع مياه النيل: أمطار شمال السودان ليست مؤشر على إيراد النهر

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، أن الأمطار التى تسقط على شمال السودان ليست مؤشر عن إيراد النهر وأن الوارد حتى الآن من المياه أقل عن نظيره فى نفس الفترة العام الماضى وأن حالة المطر حتى الآن حول المتوسط وإن كان من المبكر الحكم على حجم الفيضان ومن الافضل الانتظار حتى نهاية سبتمبر لتضح الرؤيه بشكل أشمل.



من جانبها قالت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى فى تصريحات لها اليوم أن مركز التنبؤ بالفيضان وباقي أجهزة الوزارة تتابع خرائط الأمطار على منابع نهر النيل منذ بداية السنةالمائية فى أغسطس و أن حالة الأمطار حتى اليوم على حوض النيل الأزرق لا تزال حول المعدل وجارى المتابعة اليومية لحالة الأمطار لتقييم حالة الفيضان.



وقال تقريرا لـ"اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر" أن السد العالي مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2019-2020 التي تبدأ في أغسطس من كل عام حيث تبدأ مناسيب المياه في الارتفاع معوصول مياه الفيضان من الهضبة الاستوائية وهضبة الحبشة، مرورا بالخرطوم قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمنشآت السدالعالي ، ومفيضات الطوارئ والبوابات كإجراءات روتينية تأخذ في الاعتبار كل السيناريوهات المتوقعة .



وكانت بعض الأخبار قد انتشرت على بعض المواقع الإخبارية بخصوص حجم فيضان نهر النيل هذا العام حيث ذكرت ان النيل يترقب فيضانا عاليا لذلك تؤكد وزارة الموارد المائية والرى على انه منالمبكر الحديث عن حجم فيضان نهر النيل لهذا العام حيث اننا مازلنا فى بداية السنه المائية التى بدأت فى الأول من أغسطس وأن حجم الفيضان يتحدد نهاية شهر أكتوبر وأنه يتم المتابعة المستمرة لإيراد النهر الوارد الى مصر من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والأجهزة الأخرى المعنية بالفيضان والتابعة للوزارة.



وتُهيب وزارة الموارد المائية والرى وسائل الإعلام بتحرى الدقة بخصوص البيانات المتعلقة بالفيضان وبالشأن المائى والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وعن إجتماعات اللجنه العليا لإيراد النهر.