سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس "الأعلى للإعلام" يدعو لاجتماع طارئ عقب القبض على الأمين العام للمجلس

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:46 م
رئيس "الأعلى للإعلام" يدعو لاجتماع طارئ عقب القبض على الأمين العام للمجلس مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعضاء المجلس، لاجتماع طارئ، وذلك بلبحث تداعيات القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق، وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس.
 
كان مصدر مسؤول بالمجلس، قد أكد أنه تم القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس، من قبل الرقابة الإدارية، وذلك بسبب شبهات ومخالفات فى عدد من الملفات أبرزها نادى الإعلاميين.
 
وذكر المصدر، أنه من المقرر أن يصدر المجلس عقب اجتماعه الطارئ، بيانا يؤكد فيه على احترام القانون، ويعلن فيه اسم الأمين العام الجديد للمجلس.
 
 
 
 
 

 


المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مكرم محمد احمد

الاعلى للاعلام

احمد سليم

القبض على أحمد سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الأعلى للإعلام" يبدأ تطبيق ضوابط تنظيم عمل البرامج أول سبتمبر

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:00 م

تعرف على عقوبة حيازة أو تشغيل أجهزة بث دون ترخيص من "الأعلى للإعلام"

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 07:02 م

"الأعلى للإعلام" يرصد عينات عشوائية بنسب التطرف على مواقع التواصل الاجتماعى

الإثنين، 12 أغسطس 2019 12:34 م

تعرف على عقوبة التنازل عن وسيلة إعلامية لشخص دون موافقة "الأعلى للإعلام"

الخميس، 08 أغسطس 2019 01:52 م

شكاوى "الأعلى للإعلام" توصى بحجب موقعى الصباح نيوز والإخبارية لابتزازهما لشركة هواوى

الإثنين، 05 أغسطس 2019 03:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار

البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار

مرتضى منصور: نصف بطولات الزمالك بسببي .. وجهاد جريشة ملاكي الأهلي

مرتضى منصور: نصف بطولات الزمالك بسببي .. وجهاد جريشة ملاكي الأهلي

مرتضى منصور: ممدوح عباس استولى على 984 مليون جنيه وهناخد حقنا بالقانون

مرتضى منصور: ممدوح عباس استولى على 984 مليون جنيه وهناخد حقنا بالقانون

مرتضى منصور: إعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك وميتشو رفض الأهلى

مرتضى منصور: إعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك وميتشو رفض الأهلى

مرتضى منصور : الخطيب ثقافته محدودة ومهارته فى رجليه وأنا تاريخ

مرتضى منصور : الخطيب ثقافته محدودة ومهارته فى رجليه وأنا تاريخ

سوبر كورة: الأهلى يحبط مخطط الزمالك بتمديد عقود هذا الرباعى.. أحدهم يرفض

سوبر كورة: الأهلى يحبط مخطط الزمالك بتمديد عقود هذا الرباعى.. أحدهم يرفض

عنصرية جديدة في الدوري الإنجليزي .. جماهير مانشستر يونايتد تصنع أزمة وتهاجم بوجبا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد إهدار ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون.. الأزمات تبدأ بعد خسارة الصدارة وفقدان أول نقطتين بالبريميرليج

عنصرية جديدة في الدوري الإنجليزي .. جماهير مانشستر يونايتد تصنع أزمة وتهاجم بوجبا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد إهدار ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون.. الأزمات تبدأ بعد خسارة الصدارة وفقدان أول نقطتين بالبريميرليج

فيفا يوافق على إقامة مباريات منتخب العراق بالبصرة فى تصفيات المونديال

فيفا يوافق على إقامة مباريات منتخب العراق بالبصرة فى تصفيات المونديال

بسام راضى: الرئيس يستقبل منتخب كرة اليد للناشئين الفائز بكأس العالم

بسام راضى: الرئيس يستقبل منتخب كرة اليد للناشئين الفائز بكأس العالم

مانويل جوزيه مديرا فنيا للأهلى.. وعماد النحاس مساعدا.. اختيار الضرورة

مانويل جوزيه مديرا فنيا للأهلى.. وعماد النحاس مساعدا.. اختيار الضرورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة