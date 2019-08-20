سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20/8/2019 بمحافظات مصر

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20/8/2019 بمحافظات مصر الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 
الصغرى العظمى 
 
القاهرة 25 35 
شبين الكوم 24 34 
طنطا 24 34 
دمنهور 25 32 
الإسكندرية 26 31 
بلطيم 25 31 
مطروح 24 30 
السلوم 22 31 
سيوة 24 35 
بورسعيد 23 31 
دمياط 24 31 
الزقازيق 25 36 
الاسماعيلية 22 35 
السويس 25 35 
العريش 22 31
رفح 22 31 
رأس سدر 25 36 
نخل 19 34
نويبع 29 35
طابا 26 33
كاترين 17 32 
الطور 27 36
شرم الشيخ 29 38
الغردقة 28 38 
مرسى علم 29 37 
الفيوم 25 36 
بنى سويف 24 36 
المنيا 24 37 
أسيوط 24 38 
سوهاج 25 38 
قنا 25 39 
الأقصر 27 40
أسوان 28 41
أبوسمبل 29 40
الوادى الجديد 29 40 
شلاتين 27 37 
ابو رماد 27 38
حلايب 29 34 
رأس حدربة 27 33 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي: 
الصغرى العظمى 
 
مكة المكرمة 29 43
المدينة 28 43 
الرياض 26 44 
المنامة 33 39 
أبوظبى 31 44 
الدوحة 30 38 
الكويت 30 47 
دمشق 14 35 
بيروت 25 30 
عمان 17 31 
القدس 19 28 
غزة 23 30
بغداد 28 46 
مسقط 27 31
صنعاء 14 29 
الخرطوم 26 35 
طرابلس 24 32
تونس 24 35 
الجزائر 23 29 
الرباط 16 26 
نواكشوط 24 28 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 
الصغرى العظمى 
 
أنقرة 15 28 
اسطنبول 21 28 
إسلام آباد 23 34 
نيودلهى 27 34 
جاكرتا 22 33 
بكين 19 27 
كوالالمبور 25 34
طوكيو 24 31 
أثينا 19 33 
روما 19 33 
باريس 11 23
مدريد 20 32 
برلين 13 24
لندن 12 21 
مونتريال 17 29
موسكو 18 27 
نيويورك 24 32 
واشنطن 23 35
 

الطقس

الأرصاد

حالة الطقس

درجات الحرارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:31 ص

الأرصاد: طقس مستقر بالـ72 ساعة المقبلة والرطوبة تقل لـ60 % بالقاهرة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:13 م

اعرف توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة × 18 معلومة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:45 م

ابشروا.. طقس الـ 72 ساعة المقبلة مستقر ونسب الرطوبة تنخفض.. الأرصاد: درجات الحرارة عادت لمعدلاتها الطبيعية والجو مائل للحرارة بالعاصمة.. وتكشف: الرطوبة تقل وتتراوح بين 60 و 70% بالقاهرة.. ونشاط محدود للرياح

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

أغنية "لما تقول يا عوم" لأصالة ومصطفى حجاج تقترب من المليون مشاهدة فى ساعات

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

Peaky Blinders وش النحس.. سام كلافلن ينفصل عن زوجته بعد انضمامه للمسلسل

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

التريلر الرسمى للموسم الجديد من مسلسل The Marvelous Mrs. Maisel

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو.. رئيس شركة غازتك: تحويل السيارة لنظام الغاز يوفر للمالك 2000 جنيه شهريا

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

فيديو وصور.. "اليوم السابع" يرصد الفرحة فى منزل عبد الرحمن حميد أخطبوط اليد

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

منتجعات الريف الأوروبى تتقدم بطلب تصالح فى قضية الاستيلاء على 7 آلاف و604 فدان بطريق الإسكندرية الصحراوى.. مالك الشركة يعرض دفع 300 مليون جنيه عن المخالفات.. و"الكسب" يشكل لجنة فنية لتقدير مستحقات الدولة

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

اليوم السابع: شباب اليد.. أبطال من ذهب

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

رئيس التليفزيون المصرى تقاضى قنوات الإخوان لسرقتها محتويات ماسبيرو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

محمد صلاح يخرج عن صمته فى حوار لـCNN: لم أتدخل فى أزمة عمرو وردة.. موقفى من المرأة لم يتغير ويجب أن تحصل على حقوقها.. الضغط الجماهيري أبرز أسباب وداع أمم أفريقيا.. وهذه رسالتى لرئيس الجبلاية القادم

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

الملامح الأولى لفيلم Underwater بطولة كريستين ستيوارت

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

رئيس الوزراء يستعرض مسار نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة