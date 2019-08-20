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دار الإفتاء عن صيد الأسماك بالصعق الكهربائى: حرام شرعًا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 09:52 ص
دار الإفتاء عن صيد الأسماك بالصعق الكهربائى: حرام شرعًا صيد الأسماك - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حول صيد الأسماك بالصعق الكهربائى، جاء نصه :"ما حكم صيد الأسماك بالكهرباء؟"

وقالت دار الإفتاء:"عملية صيد الأسماك والأحياء المائية بطريقة الصعق الكهربائي حرام شرعًا، سواء أكان التيار المستخدم قويًّا أم ضعيفًا؛ لِمَا فيها من إيلام الأحياء المائية وتعذيبها، وهذا يتنافى مع مقصود الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تذكية الحيوان؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (رواه مسلم).".


صيد الأسماك بالصعق الكهربائى

دار الافتاء

الافتاء

صيد الاسماك بالكهرباء

صيد السمك بالكهرباء

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