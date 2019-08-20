حملات مكثفة بحى الزيتون بالقاهرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

قاد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، حملة مكبرة، للرقابة على اللحوم والمخابز ومتابعة إصلاح كسر محبس ماسورة بشارع بن الحكم مع دار السعادة، وإنارة الشوارع بكشافات ليد وعمليات إزالة لتعدى على أراضى دولة أمام محطة مترو كوبرى القبة، وأخرى أسفل كوبرى الحلمية.

وأضاف رئيس حى الزيتون، لـ"اليوم السابع"، أنه ثم إصلاح الصرف الصحى بمحطة الزيتون الشرقى، كما ثم تقليم أشجار بشارع بن الحكم وشارع وداد متفرع من الحرية، كما تم شن 4 حملات لرفع الإشغالات استمرت لعدة أيام.

وقال بهجت، إنه تم تنظيم حملات مسائية لرفع إشغالات المقاهى مقامة على حديقة عامة أسفل كوبرى الحلمية أمام عمارات المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الزيتون وإدارة الإشغالات، وتم رفع كافة الإشغالات ووضعها بمخزن مضبوطات الحى، كما تم غلق عدد الجراجات المخالفة والمدارة بإغراض تجارية بالمخالفة للقانون ، وسيتم العمل على إعاده فتحها كجراج طبقأ للرخصة المنصرفة لتقليل تكدس السيارات فى الشوارع.