سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حملات مكثفة بحى الزيتون بالقاهرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات.. صور

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:25 م
حملات مكثفة بحى الزيتون بالقاهرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات.. صور رئيس حى الزيتون خلال حملة على المحال
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قاد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، حملة مكبرة، للرقابة على اللحوم والمخابز ومتابعة إصلاح كسر محبس ماسورة بشارع بن الحكم مع دار السعادة، وإنارة الشوارع بكشافات ليد وعمليات إزالة لتعدى على أراضى دولة أمام محطة مترو كوبرى القبة، وأخرى أسفل كوبرى الحلمية.
 
وأضاف رئيس حى الزيتون، لـ"اليوم السابع"، أنه ثم إصلاح الصرف الصحى بمحطة الزيتون الشرقى، كما ثم تقليم أشجار بشارع بن الحكم وشارع وداد متفرع من الحرية، كما تم شن 4 حملات لرفع الإشغالات استمرت لعدة أيام.
 
وقال بهجت، إنه تم تنظيم حملات مسائية لرفع إشغالات المقاهى مقامة على حديقة عامة أسفل كوبرى الحلمية أمام عمارات المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الزيتون وإدارة الإشغالات، وتم رفع كافة الإشغالات ووضعها بمخزن مضبوطات الحى، كما تم غلق عدد الجراجات المخالفة والمدارة بإغراض تجارية بالمخالفة للقانون ، وسيتم العمل على إعاده فتحها كجراج طبقأ للرخصة المنصرفة لتقليل تكدس السيارات فى الشوارع.
 
حملات مكثفة بحى الزيتون بالقاهرة (1)
 

حملات مكثفة بحى الزيتون بالقاهرة (2)
 

حملات مكثفة بحى الزيتون بالقاهرة (3)
 

حملات مكثفة بحى الزيتون بالقاهرة (4)
 

حملات مكثفة بحى الزيتون بالقاهرة (5)
 

حملات مكثفة بحى الزيتون بالقاهرة (6)
 

حملات مكثفة بحى الزيتون بالقاهرة (7)

الزيتون

الاشغالات

حملات رفع الاشغات

اشغالات المقاهي

التعدي علي املاك الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسئولو الإسكان يختتمون جولتهم بتفقد "الإسكان الاجتماعى" فى حى الزيتون

السبت، 03 أغسطس 2019 04:36 م

انتشار الكلاب الضالة بكثافىة فى شوارع حى الزيتون

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 07:00 ص

صور.. حملة لإزالة أبنية مخالفة فى حى الزيتون شمال القاهرة

الأربعاء، 19 يونيو 2019 12:19 م

حى الزيتون يحل مشكلة الشركة الأجنبية ويقضى على انتشار القمامة.. صور

الأحد، 16 يونيو 2019 01:14 ص

رئيس حى الزيتون يقود حملة لإزالة أبنية مخالفة خلال إجازة العيد.. صور

الجمعة، 07 يونيو 2019 07:37 م

صور.. حى الزيتون بالقاهرة يوفر سيارات لمساعدة ذوى الإعاقة فى الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 12:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

مدرب ريد ستار الصربى ومدرب حراس يعمل فى الصين ينضمان لجهاز ميتشو بالزمالك

مدرب ريد ستار الصربى ومدرب حراس يعمل فى الصين ينضمان لجهاز ميتشو بالزمالك

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة