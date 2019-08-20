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حظر الهواتف الذكية فى المدارس الروسية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:31 م
حظر الهواتف الذكية فى المدارس الروسية هواتف ذكية ارشيفية
وكالات

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أرسلت وزارة التربية الروسية إلى الوزارات المحلية في الأقاليم الروسية توصيات بدراسة مسألة الحد من استخدام الهواتف والأجهزة الذكية في المدارس ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .
 
وجاء على الموقع الإلكتروني للوزارة أن التوصيات تشير إلى أن استخدام الهواتف الذكية لمدة طويلة، فضلا عن استخدامها داخل المدرسة، يمكن أن يؤثر سلبا على نفسية الطفل ويتسبب في فرط النشاط والتهيج واضطرابات النوم وانخفاض القدرة الذهنية وضعف الذاكرة والانتباه.
 
واقترحت الوزارة على المدارس بأن تحدد قدر الإمكان أماكن لحفظ الهواتف الذكية أثناء سير الدروس، وتنسق بشأن وسائل الاتصال بالوالدين إذا اقتضى الأمر ذلك.
 
وانطلقت الوزارة لدى إصدارها لتلك التوصيات من استطلاع الرأي حيث أيد 61% من التلاميذ و89% من الأهل و90 % من المدرسين إجراءات رامية إلى الحد من استخدام الهواتف الذكية.

وزارة التربية الروسية

الأجهزة الذكية

روسيا

المدارس

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