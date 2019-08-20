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حزبا "إسرائيل بيتنا" و"أزرق- أبيض" يتوصلان لاتفاق لإقصاء الليكود من الحكم

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:07 م
حزبا "إسرائيل بيتنا" و"أزرق- أبيض" يتوصلان لاتفاق لإقصاء الليكود من الحكم جنتس وليبرمان
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حزبى "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جنتس و"إسرائيل بيتنا" بزعامة آفيجدور ليبرمان توصلا لاتفاق فيما بينهما لتقسيم الوزارات فى حال فوز اى من الحزبين بأغلبية فى الانتخابات البرلمانية التى ستعقد الشهر المقبل.

جنتس
جنتس

وقالت الصحيفة أنه بعد مداولات عديدة ومفاوضات مضنية شهدت شد وجذب بين الحزبين توصلا بشكل لنهائى لاتفاق من أجل إقصاء حزب الليكود من الحكومة الإسرائيلية .

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم التوقيع بشكل رسمى غداً الأربعاء على أن يتم تقديمه مباشرة إلى الكنيست ، موضحة الصحيفة أن الاتفاق يهدف إلى تحصيل الأصوات المترددة فى الانتخابات على حد وصف الصحيفة .

وستجرى فى إسرائيل فى 17 سبتمبر المقبل انتخابات الكنيست بعدما قرر نتنياهو الدعوة لها فى ابريل الماضى.


الليكود

أزرق

ابيض

نتنياهو

اسرائيل

تل ابيب

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