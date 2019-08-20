سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 05:23 م
حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا احتياطيًا حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة، بحبس 5 متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجهت النيابة للمتهمين المحبوسين بالقضية، عبد السلام مرزوق، عبد الرازق خليفة، ويوسف الجرف، وأشرف الالفى، وعبد الحميد عليان، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 


حبس 5 متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة