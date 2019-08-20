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حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة مخدر الاستروكس فى المطرية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:50 م
حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجارة مخدر الاستروكس فى المطرية حبس - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطل " مسجل خطر " 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لإتهامه فى إتجار مخدر الاستروكس، متخذا من دائرة قسم المطرية مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 600 جرام من مخدر الاستروكس فى منطقة المطرية، وحرر محضر بالواقعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 2000 جنيه، وهاتف محمول.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

 

 


مخدر الاستروكس

حبس عاطل

تجارة المخدرات

قسم المطرية

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