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حبس عاطلين سرقا 40 قطعة فرامل من محطة السكة الحديد بالزقازيق

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:35 م
حبس عاطلين سرقا 40 قطعة فرامل من محطة السكة الحديد بالزقازيق حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة قسم أول الزقازيق، قررت برئاسة أحمد سلام، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطلين لقيامهما بسرقة مهمات من محطة السكة الحديد أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطاراً من المقدم حسين أبوفول، رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، يفيد أثناء قيام النقيب شهاب شاكر، معاون مباحث قسم أول الزقازيق، والقوة المرافقة له بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، شاهد 3 أشخاص يستقلون سيارة كارو، وحاولوا الفرار أثناء إقتراب القوة منهم، وقام أحدهم بالقفز في مياه بحر مويس، وتم إستدعاء الأنقاذ النهري وإستخراجه وتم ضبط الثاني فيما لاذا الثالث بالفرار، وضبط بحوزتهما 40 قطعة فرامل مسروقة من مهمات محطة السكة الحديد بالزقازيق، وتم التحفظ عليهما وهما" حاتم أ ف" و" محمد ر ر" وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9766 جنح قسم أول الزقازيق.

 

 

 


الشرقية

مهمات السكة الحديد

قسم اول الزقازيق

السكه الحديد

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