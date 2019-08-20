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حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتجارهم بالمخدرات بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:32 م
حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتجارهم بالمخدرات بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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قررت نيابة شبرا الخيمة  ، حبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين 4 أيام علي ذمة التخقيقات لقيامهما بترويج المخدرات .

كان اللواء طارق عجيز مدير الأمن تلقى إخطارًا من العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن، يفيد ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات، يتزعمه عاطل يدعى الأجنبي، والمتهمون هم: "ا. ع" 24 عامًا، و"م. ص" 25 عامًا، السابق اتهامه في قضيتى سلاح، و"ن. ش " 42 عامًا، و" م. ج " 31 عامًا، وضبط بحوزتهم كيلو فودو و300 جرام حشيش ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي اصدرت قرارها السابق. 
 
 

 

 


مخدرات

مديرية امن القليوبية

عاطلين

شبرا الخيمة

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