حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتجارهم بالمخدرات بشبرا الخيمة

كان اللواء طارق عجيز مدير الأمن تلقى إخطارًا من العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن، يفيد ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات، يتزعمه عاطل يدعى الأجنبي، والمتهمون هم: "ا. ع" 24 عامًا، و"م. ص" 25 عامًا، السابق اتهامه في قضيتى سلاح، و"ن. ش " 42 عامًا، و" م. ج " 31 عامًا، وضبط بحوزتهم كيلو فودو و300 جرام حشيش ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي اصدرت قرارها السابق.