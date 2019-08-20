حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتجارهم بالمخدرات بشبرا الخيمة

قررت نيابة شبرا الخيمة ، حبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين 4 أيام علي ذمة التخقيقات لقيامهما بترويج المخدرات .
كان اللواء طارق عجيز مدير الأمن تلقى إخطارًا من العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات بمديرية الأمن، يفيد ضبط تشكيل عصابي لترويج المخدرات، يتزعمه عاطل يدعى الأجنبي، والمتهمون هم: "ا. ع" 24 عامًا، و"م. ص" 25 عامًا، السابق اتهامه في قضيتى سلاح، و"ن. ش " 42 عامًا، و" م. ج " 31 عامًا، وضبط بحوزتهم كيلو فودو و300 جرام حشيش ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار واحيلا المتهمين للنيابة العامة التي اصدرت قرارها السابق.
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