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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20/8/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20/8/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤيه فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.
 
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجة مئوية. 
ويكون الطقس صيفياً مُعتدلاً فوق المرتفعات الجبلية، وحاراً في الاغوار و البحر الميت والعقبة. 
وتظهر بعض السحب المنخفضة في أجزاء مُختلفة من شمال المملكة مع ساعات الصباح. 
 وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. 
 
وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
تسود أجواء لطيفة ورطبة، تميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة.
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.
 
الطقس فى فلسطين 
 
لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء حارة نسبياً الى حارة في مختلف المناطق خاصة وقت الظهيرة، وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة فى الجبال، ودافئة الى معتدلة في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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