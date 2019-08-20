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حافظ على كتلة عظامك قبل سن الثلاثين.. رصيد يدوم طول عمرك

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 07:00 ص
حافظ على كتلة عظامك قبل سن الثلاثين.. رصيد يدوم طول عمرك صحة العظام - أرشيفية
كتبت هند عادل

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لا يمكن أن يعيش الإنسان بدون عظامه، فهى تقوم بالعديد من الوظائف في الجسم، حيث توفر الشكل الهيكلى للجسم وتحمى الأعضاء وتحمل العضلات وتخزن الكالسيوم، ويجب الحفاظ على صحة العظام لأنها تمثل صحة الجسم بأكمله.

ووفقا لما ذكره موقع "mayoclinic" تتغير العظام داخل جسم الإنسان فى الصغر فيتم صنع عظام جديدة وتتكسر العظام القديمة عندما كنت صغيرًا كان جسمك يقوم بعمل عظام جديدة أسرع من تكسيره للعظام القديمة، وبهذا الشكل تزداد كتلة العظام يصل معظم الناس للحد الأقصى لكتلة العظام فى سن 30 تقريبًا بعد ذلك، تستمر إعادة تشكل العظام، إلا أنك تفقد كتلة عظام أكبر قليلاً من التى تزدادها.

إن مدى احتمالية الإصابة بهشاشة العظام، وهى حالة تجعل العظام ضعيفة وهشة، تعتمد على حجم كتلة العظام التى تحصل عليها في الوقت الذي تصل فيه إلى سن الثلاثين ومدى سرعة خسارتها بعد ذلك، فكلما كان الحد الأقصى لكتلة العظام في سن 30 أكبر كلما كان لديك عظام أكثر وتقل فرص الإصابة بهشاشة العظام.

وهناك عدة عوامل تساعد فى الحفاظ على صحة العظام وأهمها الحرص على تناول كميات كافية من الكالسيون لعدم التعرض لخفض  كثافة العظام وانكسارها، كما يجب ممارسة الرياضة بشكل مستمر للحفاظ على صحة العظام، ومن أخطر العادات التى تؤثر على صحة العظام هى التدخين والتى تزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام.

ويجب أن يتضمن النظام الغذائى اليومى على عناصر غنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان واللوز والبروكلى واللفت والسلمون والسردين، ومنتجات الصويا.


العظام

صحه العظام

الحفاظ على صحه العظام

هشاشه العظام

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