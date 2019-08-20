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جينتولى تعليقا على استقالة كونتى: سقطت واحدة من أسوأ الحكومات فى إيطاليا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:24 م
جينتولى تعليقا على استقالة كونتى: سقطت واحدة من أسوأ الحكومات فى إيطاليا كونتى
كتب : أحمد جمعة

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وصف رئيس الحزب الديمقراطى الإيطالى المعارض، باولو جينتيلونى حكومة جوزيبى كونتى، تجربتها فى الحكم فى خطاب أمام مجلس الشيوخ الإيطالى بأنها واحدة من الأسوأ الحكومات فى تاريخ الجمهورية الايطالية.

وكتب جينتيلونى ، رئيس الوزراء الإيطالى السابق، فى تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، الثلاثاء، "خطاب كونتي كان واضحاً ضد سالفيني. لقد أزال الحصى من حذائه متأخراً"، وهو مثل إيطالي يعني التخلص من وضع مؤذي بعد تحمله لبعض الوقت.

كان رئيس الوزراء الإيطالى، جوريبى كونتى ، قد أعلن إنه سيقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا بعد نهاية النقاش الحالى فى مجلس الشيوخ مساء اليوم الثلاثاء، وذلك فى نهاية خطاب وجه فيه انتقادات شديدة اللهجة إلى زعيم حزب الرابطة، وزير الداخلية، ماتيو سالفيني.

وقال كونتى، مخاطبا الشيوخ الإيطاليين، أن "وزير الداخلية أظهر أنه يسعى لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية" بطلبه حجب الثقة فى ذروة العطلة الصيفية، واصفًا بالسلوك المتناقض تقديم اقتراح بحجب الثقة عن الحكومة الإيطالية بدون سحب وزراء حزبه من الجهاز التنفيذي.


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